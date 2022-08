VIDEO Atletica | l’Italia festeggia con la 4×100 donne | bronzo di lusso per Dosso | Kaddari e compagne

RaiSport : Le azzurre Dosso, Kaddari, Bongiorni, Pavese conquistano la medaglia di bronzo nella 4x100 Guarda il video ??… - RaiSport : Atletica Leggera Oro per Yeman Crippa nei 10.000 metri Guarda il video ?? - RaiNews : L'allungo del norvegese Zerei Kbrom Mezngi a 3 giri dalla fine, lo stacco da Crippa che sembra insormontabile, 15 m… - davideciokko : RT @RaiNews: L'allungo del norvegese Zerei Kbrom Mezngi a 3 giri dalla fine, lo stacco da Crippa che sembra insormontabile, 15 metri. Poi i… - VitaMimmo : RT @RaiNews: Con una gara incredibile l'atleta azzurro, 25enne delle Fiamme Oro, ha portato l'Italia sul tetto d'Europa nei 10.000 metri do… -

Yeman Crippa ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri dei Campionati Europei di atletica leggera, in scena a Monaco di Baviera. L'atleta azzurro, 25enne delle Fiamme Oro, ha chiuso la finale di questa sera in 27:46.13, davanti al norvegese Zerei Kbrom Mezngi, argento, e al francese Yann Schrub, bronzo. Il quartetto azzurro composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorno e Alessia Pavese si è piazzato terzo con il tempo di 42"84. L'oro è andato alla Germania (42"34), l'argento alla Polonia.