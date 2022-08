Uomini e Donne, è finita l’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri? (Di domenica 21 agosto 2022) Cos’è successo tra Luca Salatino e Matteo Ranieri? I due ex tronisti protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne erano diventati amici per la pelle: si vedevano ogni due settimane e anche quando i loro impegni lavorativi li tenevano lontani, si taggavano sui social e si commentavano a vicenda. Da oltre un mese a questa parte, però, tutto tace. I due volti noti del talk show di Maria De Filippi non si vedono da tempo né si nominano sui social. Luca Salatino è sempre con la sua fidanzata, Soraia Allam Ceruti, mentre Matteo Ranieri prima è andato a Ibiza con i fratelli, poi ha ripreso a lavorare nella sua Liguria. E il viaggio insieme che avevano promesso avrebbero fatto questa estate? Possibile che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 agosto 2022) Cos’è successo tra? I due ex tronisti protagonisti dell’ultima stagione dierano diventati amici per la pelle: si vedevano ogni due settimane e anche quando i loro impegni lavorativi li tenevano lontani, si taggavano sui social e si commentavano a vicenda. Da oltre un mese a questa parte, però, tutto tace. I due volti noti del talk show di Maria De Filippi non si vedono da tempo né si nominano sui social.è sempre con la sua fidanzata, Soraia Allam Ceruti, mentreprima è andato a Ibiza con i fratelli, poi ha ripreso a lavorare nella sua Liguria. E il viaggio insieme che avevano promesso avrebbero fatto questa estate? Possibile che ...

