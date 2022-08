Una soldatessa americana è stata arrestata per aver investito e ucciso un 15enne a Porcia (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - La donna che era alla guida dellìauto vje nella notte tra sabato e domenica ha investito e ucciso un quindicenne a Porcia è stata arrestata per omicidio stradale. La procura di Pordenone ha chiesto gli arresti domiciliari sulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia. Sembra che la giovane vittima un attimo prima della tragedia stesse chiacchierando con un amico e con la sua bici a mano nei pressi di una palazzina di via Lazio. A quel punto è sopraggiunta la vettura. La donna, una cittadina americana di 20 anni, militare alla base Usaf di Aviano si è subito fermata a soccorrere il ragazzino. Poi sotto choc è stata portata in ambulanza all'ospedale. Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - La donna che era alla guida dellìauto vje nella notte tra sabato e domenica haun quindicenne aarreper omicidio stradale. La procura di Pordenone ha chiesto gli arresti domiciliari sulla base di quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia. Sembra che la giovane vittima un attimo prima della tragedia stesse chiacchierando con un amico e con la sua bici a mano nei pressi di una palazzina di via Lazio. A quel punto è sopraggiunta la vettura. La donna, una cittadinadi 20 anni, militare alla base Usaf di Aviano si è subito fermata a soccorrere il ragazzino. Poi sotto choc èportata in ambulanza all'ospedale.

Agenzia_Italia : Una soldatessa americana è stata arrestata per aver investito e ucciso un 15enne a Porcia - KateFont73 : @AlanPanassiti @DavidPuente Secondo me è proprio alla disperazione, non sa di che campare. Per una che tutta tronfi… - Angi34520970 : @SMaurizi @linomeschieri Avere un esercito di professionisti, anche solo modesto, costa caro. Quanti anni effettivi… - ultimoft : @analiticamente1 @vanduz2 Ecco una soldatessa Combat Medic, quella che seguo su TikTok. Equipaggiato completo di og… - Cinguettio18736 : @TrigilaR Si nota anche una dominante di verde, quasi a volerci fare un color grading per dare omogeneità e tempera… -