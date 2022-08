Roma, grave infortunio per Wijnaldum: il comunicato (Di domenica 21 agosto 2022) Tegola non da poco per la Roma di Mourinho che perde subito uno dei suoi nuovi acquisti. Georginio Wijnaldum, infatti, si è infortunato in allenamento e in seguito agli esami effettuati, è risultata la frattura della tibia. Giallorossi molto sfortunati dato che quest’anno hanno fatto diversi colpi importanti per fare una stagione all’altezza. Wijnaldum Roma infortunio Questo il comunicato: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginio Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni.FORZA GINI!“ Così la Roma sul suo sito ufficiale e sui social. Ovviamente i ... Leggi su rompipallone (Di domenica 21 agosto 2022) Tegola non da poco per ladi Mourinho che perde subito uno dei suoi nuovi acquisti. Georginio, infatti, si è infortunato in allenamento e in seguito agli esami effettuati, è risultata la frattura della tibia. Giallorossi molto sfortunati dato che quest’anno hanno fatto diversi colpi importanti per fare una stagione all’altezza.Questo il: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Georginioè stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni.FORZA GINI!“ Così lasul suo sito ufficiale e sui social. Ovviamente i ...

MessaggeroSport : #Wijnaldum, grave #infortunio in allenamento: il centrocampista della Roma si è rotto la tibia - ilmessaggeroit : #Wijnaldum, grave #infortunio in allenamento: il centrocampista della Roma si è rotto la tibia - MarcoBeltrami79 : Grave infortunio per #, frattura della tibia: la #Roma lo perde a lungo - Grande__Jack80 : Brutta tegola per la Roma, infortunio grave anche per #Wijnaldum. Non è una notizia da poco, auguri anche a lui. - Mauro1908a : A Roma un gruppo di 3 ragazzi ha lanciato uova contro un ragazzo con una grave forma di autismo che non usciva di c… -