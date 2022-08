Maurizio720 : RT @AlfredoPedulla: #Mourinho, conferme su #Belotti: “Vuole venire alla #Roma? Mi piace questo suo entusiasmo” ?? - AlfredoPedulla : #Mourinho, conferme su #Belotti: “Vuole venire alla #Roma? Mi piace questo suo entusiasmo” ?? - asrPT7 : RT @ASRomaPartite: ??Mourinho: “Belotti? Posso parlare di lui perché è svincolato e non appartiene a nessuna squadra. Se vuole venire davver… - sportli26181512 : Mourinho: 'L'entusiasmo dei tifosi è la nostra vittoria': Mourinho: 'L'entusiasmo dei tifosi è la nostra vittoria'… - tmsboldrini : RT @ASRomaPartite: ??Mourinho: “Belotti? Posso parlare di lui perché è svincolato e non appartiene a nessuna squadra. Se vuole venire davver… -

"Rifiuto al 100% che sarà una partita facile. La Cremonese ha una grande organizzazione, devo fare i complimenti all'allenatore". Così Josèalla vigilia del secondo impegno della Roma in campionato, domani contro la neopromossa lombarda. Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La ...- Quella Roma era schierata come quella di. È vero, c'era Totti che cominciava a fare il ... È una piazza piena di, come sempre. Ora ha capito che si può vincere e la passione è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La conferenza stampa dello Special One alla vigilia di Roma-Cremonese Le parole del tecnico giallorosso in vista della sfida di domani contro la Cremonese: LIVE: La conferenza stampa di José Mour ...