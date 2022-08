Mercoledì da paura

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 21 agosto 2022) “Alcune persone hanno una brutta abitudine…. respirano”Addams È in assoluto la più irriverente, la più scorbutica, la più antipatica ma anche vera ed eccezionalmente attraente di tutta la famiglia: è lei, la bambina più spaventosa che il piccolo schermo abbia mai conosciuto,Addams. Di tutti i componenti della famiglia è in assoluto il mio preferito. Le sue frasi terribili sono state d’ispirazione per i momenti “no” di molti di noi. Ammettiamolo.e Tim Proprio sul personaggio diAddams si è incrociato lo sguardo di uno dei più talentuosi registi americani: Tim Burton. E non poteva essere altrimenti! Dall’incrocio dei loro sguardi è nata una serie di prossima uscita su Netflix: Wednesday. A poco più di un paio di mesi dalla fine della produzione della ...