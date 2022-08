LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen e Timbretti Gugiu in finale. Alle 15.30 tocca a Tocci-Marsaglia (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.26: Appuntamento Alle 15.30 con la finale del sincro maschile dai tre metri. 11.23: Si è conclusa la qualifica della piattaforma maschile. Il tedesco Timo Barthel ha concluso con il punteggio di 429.30 davanti all’ucraino Oleksii Sereda (408.25) e ad Andreas Sargent Larsen (396.80). Ottavo Eduard Timbretti Gugiu (363.80). 11.22: Bravo Eduard Timbretti Gugiu. L’azzurro conclude la sua qualifica con 67.20 punti del doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo e si porta a 363.80. 11.20: Il tedesco Timo Barthel vince la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.26: Appuntamento15.30 con ladel sincro maschile dai tre metri. 11.23: Si è conclusa la qualifica della piattaforma maschile. Il tedesco Timo Barthel ha concluso con il punteggio di 429.30 davanti all’ucraino Oleksii Sereda (408.25) e ad Andreas(396.80). Ottavo Eduard(363.80). 11.22: Bravo Eduard. L’azzurro conclude la sua qualifica con 67.20 punti del doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo e si porta a 363.80. 11.20: Il tedesco Timo Barthel vince la ...

