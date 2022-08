LIVE Moto2, GP Austria 2022 in DIRETTA: Ogura in testa, Fernandez subito davanti a Vietti (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’Austria DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -17 Vietti aumenta il ritmo come di consueto col passare dei giri e ha ripreso Lopez, che sembra adesso in difficoltà. -18 Il gruppo adesso è molto sfilacciato e meno compatto, grazie all’ottimo ritmo di Ogura e Chantra. -18 Per il momento è una doppietta del Team Asia con Ogura davanti a Chantra, ma la gara è ancora molto lunga… -19 Vietti mette pressione a Dixon, che commette un errore in staccata e va lunghissimo perdendo diverse posizioni e scivolando in fondo al gruppo di testa. -20 Ingresso durissimo di Chantra su Lopez! I due rischiano addirittura il contatto in staccata, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -17aumenta il ritmo come di consueto col passare dei giri e ha ripreso Lopez, che sembra adesso in difficoltà. -18 Il gruppo adesso è molto sfilacciato e meno compatto, grazie all’ottimo ritmo die Chantra. -18 Per il momento è una doppietta del Team Asia cona Chantra, ma la gara è ancora molto lunga… -19mette pressione a Dixon, che commette un errore in staccata e va lunghissimo perdendo diverse posizioni e scivolando in fondo al gruppo di. -20 Ingresso durissimo di Chantra su Lopez! I due rischiano addirittura il contatto in staccata, ...

infoitsport : GP Austria: la gara della Moto3 live. Moto2 alle 12 - dianatamantini : FABIO QUARTARARO comanda il warm up, il campione in carica pronto per la gara. Classifiche ed aggiornamenti MotoGP,… - sportli26181512 : GP Austria: la gara della Moto3 live alle 11. Moto2 alle 12.20: Sul Red Bull Ring di Spielberg è il giorno del GP d… - corsedimoto : FABIO QUARTARARO SENZA PAURA - Domina il warm up e spaventa l'armata Ducati. Il GP d'Austria a forte rischio bagnat… - infoitsport : LIVE MotoGP-Moto2-Moto3 Austria 2022: diretta WUP in tempo reale -