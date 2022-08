La Lega candida Durigon, l’uomo che voleva intitolare a Mussolini un parco dedicato a Falcone e Borsellino (Di domenica 21 agosto 2022) Poco prima delle 20.30 di ieri sera è stata resa nota la notizia che il Coordinatore regionale della Lega del Lazio Claudio Durigon è stato ufficialmente candidato al Senato nell’uninominale di Viterbo-Rieti. Non si è fatta attendere l’indignazione del Centrosinistra, che ben ricorda l’episodio in cui Durigon, da sottosegretario dell’Economia, propose lo scorso agosto di reintitolare il parco di Latina dedicato a Falcone e Borsellino ad Arnaldo Mussolini, il fratello del duce. In conseguenza a quanto accaduto, Durigon fu costretto a dimettersi. La pagina ufficiale del Partito Democratico ha pubblicato su Instagram un post di protesta contro la candidatura di Durigon e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Poco prima delle 20.30 di ieri sera è stata resa nota la notizia che il Coordinatore regionale delladel Lazio Claudioè stato ufficialmenteto al Senato nell’uninominale di Viterbo-Rieti. Non si è fatta attendere l’indignazione del Centrosinistra, che ben ricorda l’episodio in cui, da sottosegretario dell’Economia, propose lo scorso agosto di reildi Latinaad Arnaldo, il fratello del duce. In conseguenza a quanto accaduto,fu costretto a dimettersi. La pagina ufficiale del Partito Democratico ha pubblicato su Instagram un post di protesta contro latura die ...

