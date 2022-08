Juve: Arthur in uscita, ma l’ingaggio è un ostacolo (Di domenica 21 agosto 2022) Arthur è in uscita dalla Juve, ma le richieste sull’ingaggio spaventano i club interessati al centrocampista brasiliano Arthur e la Juve sono sempre più lontani: il centrocampista è il primo nella lista dei partenti. La cessione non sembra una pista semplice. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il brasiliano ha un ingaggio davvero elevato che sta scoraggiando tutte le società interessate. A queste condizioni una sua partenza è molto difficile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022)è indalla, ma le richieste sulspaventano i club interessati al centrocampista brasilianoe lasono sempre più lontani: il centrocampista è il primo nella lista dei partenti. La cessione non sembra una pista semplice. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il brasiliano ha un ingaggio davvero elevato che sta scoraggiando tutte le società interessate. A queste condizioni una sua partenza è molto difficile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Juve, Zakaria e non solo: tre incastri per tenere viva la trattativa Paredes - forumJuventus : GdS: 'Arthur a fine corsa alla Juve. Considerato un esubero di cui il problema resta l’ingaggio monstre, che ha di… - romacapoccia65 : @seba872019 Certo, la Roma si prende Arthur, che non le serve, gli paga uno sproposito di stipendio, dà il 15% del… - pazzamentejuve : @ilciccio67 @Marco562017 Il tetto massimo imposto dalla Juve mi pare sia 7 mln. I costi li puoi ridurre in altri mo… - applicoweb : @viasyba @EdoardoMecca1 Parlo di rabiot perché se parliamo di arthur , ci hanno dato 65 mln per uno che sarebbe par… -