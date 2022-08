Immissioni in ruolo docenti: non si può chiedere aspettativa per altro lavoro e differire l’assunzione in servizio (Di domenica 21 agosto 2022) Immissioni in ruolo docenti: è possibile differire la presa di servizio per altro lavoro o continuare a svolgere entrambe? Il momento della verifica della compatibilità, ai sensi dell’art. 508 del D.lgs. n. 297/1994, è quello dell’assunzione, quindi della stipula del contratto. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, dovesse essere accertato che, al momento della sottoscrizione, il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste, si dovrà procedere all’annullamento del contratto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 agosto 2022)in: è possibilela presa dipero continuare a svolgere entrambe? Il momento della verifica della compatibilità, ai sensi dell’art. 508 del D.lgs. n. 297/1994, è quello del, quindi della stipula del contratto. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, dovesse essere accertato che, al momento della sottoscrizione, il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste, si dovrà procedere all’annullamento del contratto. L'articolo .

circuitolavoro : Immissioni in ruolo ATA 2022-2023: si può fare domanda - - GazzettaDellaSc : Assunzioni docenti 2022: occhi puntati su surroghe, straordinario bis e GPS sostegno prima fascia. Ancora tante le… - orizzontescuola : Assunzioni docenti 2022: occhi puntati su surroghe, straordinario bis e GPS sostegno prima fascia. Ancora tante le… - PacificoTweet : Immissioni in ruolo Gps. Entro oggi possibile ricorrere con Anief per ottenere la partecipazione dei docenti inseri… - AniefTorino : Immissioni in ruolo Gps. Entro oggi possibile ricorrere con Anief per ottenere la partecipazione dei docenti inseri… -