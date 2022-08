Il nuovo ambasciatore del Regno Unito in visita a Palermo (Di domenica 21 agosto 2022) Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha incontrato un mese e mezzo fa in prefettura l’ambasciatore del Regno Unito in Italia Edward Llewellyn. Tra gli argomenti toccati durante il colloquio, si sono presentati i principali temi di interesse comune, tra i quali lo sviluppo delle relazioni economiche, il contrasto alla criminalità organizzata, i rapporti con i cittadini britannici residenti nel cpoluogo siciliano, il fenomeno migratorio e l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso. Tutto ciò includendo la questione stessa della guerra che è un problema comune a tutti in questo periodo. Edward Llewellyn (Lord Llewellyn of Steep) è stato nominato ambasciatore britannico in Italia a febbraio 2022. Egli è stato ambasciatore britannico in Francia da novembre ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Il prefetto diGiuseppe Forlani ha incontrato un mese e mezzo fa in prefettura l’delin Italia Edward Llewellyn. Tra gli argomenti toccati durante il colloquio, si sono presentati i principali temi di interesse comune, tra i quali lo sviluppo delle relazioni economiche, il contrasto alla criminalità organizzata, i rapporti con i cittadini britannici residenti nel cpoluogo siciliano, il fenomeno migratorio e l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso. Tutto ciò includendo la questione stessa della guerra che è un problema comune a tutti in questo periodo. Edward Llewellyn (Lord Llewellyn of Steep) è stato nominatobritannico in Italia a febbraio 2022. Egli è statobritannico in Francia da novembre ...

