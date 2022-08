E adesso parliamo d’amore, partendo da ‘Cento notti’ di Luisgé Martin (Di domenica 21 agosto 2022) di Michele14 Non ho ancora letto il libro di Luisgé Martin Cento notti, ma la presentazione dello stesso, di Stefano Baudino pubblicata sul Fatto del 13 agosto, ne rende evidente, in poche righe, la trama e fa emergere un tema scottante che si ripresenta dall’inizio dei tempi. Mettendo in disparte per un attimo pandemia, guerra e politica, riporto uno stralcio della presentazione quale spunto per l’argomento, foriero di gioie e tragedie secolari, di cui voglio parlare: l’infedeltà. Irene, la protagonista del romanzo, è una studentessa di psicologia, passionale, promiscua e spregiudicata. Preda consapevole del fascino del tradimento, vive la sua infedeltà come un progetto scientifico, elaborato con un metodo rigoroso. Il suo obiettivo è quello di “analizzare le differenze tra il sesso animale e il sesso romantico”, cercando di capire “se il legame ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) di Michele14 Non ho ancora letto il libro diCento notti, ma la presentazione dello stesso, di Stefano Baudino pubblicata sul Fatto del 13 agosto, ne rende evidente, in poche righe, la trama e fa emergere un tema scottante che si ripresenta dall’inizio dei tempi. Mettendo in disparte per un attimo pandemia, guerra e politica, riporto uno stralcio della presentazione quale spunto per l’argomento, foriero di gioie e tragedie secolari, di cui voglio parlare: l’infedeltà. Irene, la protagonista del romanzo, è una studentessa di psicologia, passionale, promiscua e spregiudicata. Preda consapevole del fascino del tradimento, vive la sua infedeltà come un progetto scientifico, elaborato con un metodo rigoroso. Il suo obiettivo è quello di “analizzare le differenze tra il sesso animale e il sesso romantico”, cercando di capire “se il legame ...

