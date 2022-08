Dove vedere House of The Dragon in streaming e a che ora escono gli episodi (Di domenica 21 agosto 2022) Il momento è giunto e la domanda è una sola: quando e Dove posso vedere House of The Dragon in streaming e diretta tv? La saga di Game of Thrones torna a 3 anni da uno scempio di finale e lo fa con uno spin-off a ritroso nel tempo incentrato su casa Targayen, ovvero il parentado (spietato) di Daenerys, madre dei draghi. Riuscirà a farsi perdonare per la delusione del "The End" forse più dibattuto di sempre? Possiamo anticipare che i primi episodi fanno pensare di sì. Ma il punto è, Dove vedere lo show, soprattutto in streaming? La serie va in onda in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic a partire dalla notte tra il 21 e il 22 agosto 2022, alle tre. L'appuntamento in streaming è solo su NOW e on ... Leggi su gqitalia (Di domenica 21 agosto 2022) Il momento è giunto e la domanda è una sola: quando epossoof Theine diretta tv? La saga di Game of Thrones torna a 3 anni da uno scempio di finale e lo fa con uno spin-off a ritroso nel tempo incentrato su casa Targayen, ovvero il parentado (spietato) di Daenerys, madre dei draghi. Riuscirà a farsi perdonare per la delusione del "The End" forse più dibattuto di sempre? Possiamo anticipare che i primifanno pensare di sì. Ma il punto è,lo show, soprattutto in? La serie va in onda in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic a partire dalla notte tra il 21 e il 22 agosto 2022, alle tre. L'appuntamento inè solo su NOW e on ...

