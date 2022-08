DA SPEZIA-NAPOLI A VERONA-NAPOLI : QUALI DIFFERENZE ? (Di domenica 21 agosto 2022) Nessuna differenza. Incidenti gravi a La SPEZIA nel maggio ultimo scorso. Sanzioni pesanti del Giudice Sportivo, per 4 soli sostenitori. A fronte di migliaia di presenti. Presenti esagitati. Poi il clamoroso ed inspiegabile colpo di spugna. Niente più Curva A chiusa. Ma, si vocifera, Daspo a decine di tifosi. Nel frattempo, i cori illegali ? Impuniti. O quasi. Come in quel di VERONA. Razzismo a tutto spiano in Italia. Norme disattese. Inapplicate. E le relative sanzioni ? Pure. Ridotte ai minimi termini. Lo scrivente ricorda che le sanzioni possono arrivare anche alla penalizzazione di punti in classifica. Ma siamo in Italia. Dove il Razzismo impera. Si è scomodato perfino il "The Times", a ricordarci questo deplorevole ed annoso andazzo. Ed il NAPOLI ? Tace. Come tace sui continui torti arbitrali. Eppure il ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Nessuna differenza. Incidenti gravi a Lanel maggio ultimo scorso. Sanzioni pesanti del Giudice Sportivo, per 4 soli sostenitori. A fronte di migliaia di presenti. Presenti esagitati. Poi il clamoroso ed inspiegabile colpo di spugna. Niente più Curva A chiusa. Ma, si vocifera, Daspo a decine di tifosi. Nel frattempo, i cori illegali ? Impuniti. O quasi. Come in quel di. Razzismo a tutto spiano in Italia. Norme disattese. Inapplicate. E le relative sanzioni ? Pure. Ridotte ai minimi termini. Lo scrivente ricorda che le sanzioni possono arrivare anche alla penalizzazione di punti in classifica. Ma siamo in Italia. Dove il Razzismo impera. Si è scomodato perfino il "The Times", a ricordarci questo deplorevole ed annoso andazzo. Ed il? Tace. Come tace sui continui torti arbitrali. Eppure il ...

franco_porto : @Torrenapoli1 Non capisco perché Napoli Monza è presentata come Davide e Golia e Inter Spezia come una partita norm… - ZonaBianconeri : RT @SalAllocca_17: Ma perché già si stanno facendo i tappeti rossi per l’#Inter che fino adesso ha giocato con #Lecce e #Spezia, e abbiamo… - SalAllocca_17 : Ma perché già si stanno facendo i tappeti rossi per l’#Inter che fino adesso ha giocato con #Lecce e #Spezia, e abb… - zapppa83 : RT @duppli: Gare come Juve-Sassuolo, Verona-Napoli e Inter-Spezia mostrano come la Serie A sia ormai un campionato che danneggia il calcio… - tackleduro : RT @duppli: Gare come Juve-Sassuolo, Verona-Napoli e Inter-Spezia mostrano come la Serie A sia ormai un campionato che danneggia il calcio… -