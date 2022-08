Arrestata a Siracusa latitante romena | era stata condannata per vari furti a Firenze

(Di domenica 21 agosto 2022) Era ricercata da tre anni. I Carabinieri della Stazione di Ferla (SR) hanno arrestato una pregiudicata rumena 29enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di. I militari nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato la donna che era nel comune ibleo in compagnia di alcuni connazionali L'articolo proviene daPost.

