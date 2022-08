Alexa Bliss | “Sono una persona noiosa nella vita | ora sto riorganizzando il mio personaggio”

(Di domenica 21 agosto 2022)ha subito numerosi cambiamenti nel corso della sua carriera in WWE. Ha iniziato come principessa scintillante, si è trasformata in dea, in demone femminile e attualmente si presenta con il nome diinsieme a Lilly. L’ex Women’s Champion ha recentemente rivelato di voler portare in TV una versione diversa di lei. La, sta partecipando al torneo per il WWE Women’s Tag Team Title in coppia con Asuka. Recentemente, l’ex compagnia del Fiend, ha partecipato al MackMania podcast, dove ha parlato del suo desiderio di sviluppare unggio originale per la rete televisiva. Le sue parole “C’è una versione di me che non vedo l’ora di conoscere. Solo che non ciancora arrivata. Ho visto un collage – cerco di stare lontana da Twitter a meno che non mi ...

