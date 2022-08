(Di sabato 20 agosto 2022) Dopo aver portato a casa l'oro europeo nel salto in alto, Gianmarcosi gode il suoala una decina di giorni dal suo matrimonio ...

La Gazzetta dello Sport

Dopo aver portato a casa l'oro europeo nel salto in alto, Gianmarcosi gode il suo addio al celibato a una decina di giorni dal suo matrimonio ...Dopo aver portato a casa l'oro europeo nel salto in alto, Gianmarcosi gode il suo addio al celibato a una decina di giorni dal suo matrimonio ... Tamberi, travestimento per l'addio al celibato