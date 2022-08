Spaccio di droga, due arresti dei Carabinieri a Napoli (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per Spaccio di droga un 40enne ed un 33enne, entrambi napoletani già noti le forze dell’ordine. Erano in via Altamura, a Napoli, quando i militari hanno assistito alla vendita di una dose di cocaina. Inutile il tentativo di disfarsi dello stupefacente (1 grammo di sostanza diviso in 4 involucri), recuperato appena prima di far scattare le manette. Sequestrati anche 220 euro ritenuti provento illecito. Sono entrambi ai domiciliari. Per l’acquirente è scattatala segnalazione alla prefettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idel nucleo operativo del Vomero hanno arrestato perdiun 40enne ed un 33enne, entrambi napoletani già noti le forze dell’ordine. Erano in via Altamura, a, quando i militari hanno assistito alla vendita di una dose di cocaina. Inutile il tentativo di disfarsi dello stupefacente (1 grammo di sostanza diviso in 4 involucri), recuperato appena prima di far scattare le manette. Sequestrati anche 220 euro ritenuti provento illecito. Sono entrambi ai domiciliari. Per l’acquirente è scattatala segnalazione alla prefettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

