Puglia | dall’inizio dell’estate 3607 incendi A Lecce il maggior numero

Leggi su noinotizie

(Di sabato 20 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: E’ il comune diin cima alla classifica deldinell’estate 2022, ma anche Taranto e Spinazzola sono tra i comuni ad avere il triste primato di roghi divampati, con un aumento esponenziale di danni alle colture agrarie rispetto all’anno scorso. A darne notizia è Coldiretti, diffusa in occasione dell’ennesimoo in provincia di Foggia a Carpino, sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile della, dal 1 maggio al 13 agosto 2022, con il monitoraggio, tra l’altro, delle differenti tipologie dio. La provincia diconta ilpiù pesante di1931 in totale – ...