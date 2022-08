Per il nucleare di quarta generazione, ma serve decisione (politica) e competenza (tecnica) (Di sabato 20 agosto 2022) Dovrà essere una maggioranza di governo schiacciante quella che servirà per riportare l'Italia tra le nazioni che in futuro useranno l'energia nucleare, come è stato annunciato da Matteo Salvini all'inizio del mese e da Silvio Berlusconi il 17 agosto. Non soltanto perché quella verso gli impianti di quarta generazione è una strada lunghissima, ma soprattutto perché, per avere centrali attive entro un decennio, si dovrebbe decidere all'indomani dell'insediamento del nuovo governo dove queste dovrebbero sorgere e quale potrebbe essere il sito nazionale per la gestione delle scorie, che l'Italia aspetta “soltanto” da dodici anni. Un lavoro che però, almeno sulla carta, è stato svolto durante questa legislatura. Il mix energetico proposto da Berlusconi contempla il gas, l'eolico, il solare, l'idroelettrico e persino il moto ondoso, e ... Leggi su panorama (Di sabato 20 agosto 2022) Dovrà essere una maggioranza di governo schiacciante quella che servirà per riportare l'Italia tra le nazioni che in futuro useranno l'energia, come è stato annunciato da Matteo Salvini all'inizio del mese e da Silvio Berlusconi il 17 agosto. Non soltanto perché quella verso gli impianti diè una strada lunghissima, ma soprattutto perché, per avere centrali attive entro un decennio, si dovrebbe decidere all'indomani dell'insediamento del nuovo governo dove queste dovrebbero sorgere e quale potrebbe essere il sito nazionale per la gestione delle scorie, che l'Italia aspetta “soltanto” da dodici anni. Un lavoro che però, almeno sulla carta, è stato svolto durante questa legislatura. Il mix energetico proposto da Berlusconi contempla il gas, l'eolico, il solare, l'idroelettrico e persino il moto ondoso, e ...

