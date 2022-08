Novità Scuola, i Prof NoVax tornano a insegnare: sospensione annullata (Di sabato 20 agosto 2022) Con la fine di agosto terminano le disposizioni emergenziali da Covid- 19. Dal 1 settembre scadono anche gli obblighi vaccinali per l’intero personale scolastico e quindi torneranno in cattedra anche i docenti i bidelli e gli amministrativi no vax. La nota del ministero dell’Istruzione È stato comunicato con una nota, inviata ieri, dal ministero dell’Istruzione. Recapitato il 19 agosto scorso ai dirigenti scolastici il documento contiene le indicazioni utili a dare il via all’anno scolastico, per accogliere gli studenti in classe il 15 settembre. Una nota che si basa sulle linee guida già dettate dall’Istituto superiore di sanità (Iss) all’inizio di agosto. La normativa sull’immunizzazione era stata redatta ad hoc per il contrasto all’emergenza. Ma nella nota del Ministero si legge che le disposizioni emergenziali terminano la loro validità il 31 agosto prossimo “in assenza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) Con la fine di agosto terminano le disposizioni emergenziali da Covid- 19. Dal 1 settembre scadono anche gli obblighi vaccinali per l’intero personale scolastico e quindi torneranno in cattedra anche i docenti i bidelli e gli amministrativi no vax. La nota del ministero dell’Istruzione È stato comunicato con una nota, inviata ieri, dal ministero dell’Istruzione. Recapitato il 19 agosto scorso ai dirigenti scolastici il documento contiene le indicazioni utili a dare il via all’anno scolastico, per accogliere gli studenti in classe il 15 settembre. Una nota che si basa sulle linee guida già dettate dall’Istituto superiore di sanità (Iss) all’inizio di agosto. La normativa sull’immunizzazione era stata redatta ad hoc per il contrasto all’emergenza. Ma nella nota del Ministero si legge che le disposizioni emergenziali terminano la loro validità il 31 agosto prossimo “in assenza di ...

