Noi di Centro, Alfano c'è: "Accetto", sarà seconda nel listino (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Maria Ausilia Alfano. "Ho deciso di accettare la candidatura alla Camera dei Deputati, nel listino proporzionale ( Benevento e Terra di Lavoro ) con Noi di Centro, la formazione politica che fa capo al leader nazionale Clemente Mastella. Sono al secondo posto. In fondo, personalmente, non avevo impegni con nessuno, nessuno mi ha mai chiesto appoggio, non c'è mai stata nessuna riunione di maggioranza al comune per decidere un sostegno a qualche candidato alle politiche, e la mia lista comunale è una lista civica. Per cui ero libera da ogni impegno politico. Il mio percorso politico comunale poi, è sempre stato lineare, improntato alla lealtà, sfido chiunque a dire il contrario, nel mio percorso politico comunale non ci sono sbavature o cambi di casacca, e come ...

