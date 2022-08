MotoGP, Bastianini: "Sono tornato lucido e sciolto: mi diverto di nuovo" (Di sabato 20 agosto 2022) L'ultima volta che Enea Bastianini aveva conquistato la pole era il 2018, correva in Moto3 con il team Leopard e nemmeno pensava " probabilmente " a quali risultati avrebbe potuto raccogliere in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 20 agosto 2022) L'ultima volta che Eneaaveva conquistato la pole era il 2018, correva in Moto3 con il team Leopard e nemmeno pensava " probabilmente " a quali risultati avrebbe potuto raccogliere in ...

SkySportMotoGP : GP d'Austria, pole di Bastianini dietro di lui Bagnaia e Miller I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? GP d'Austria, FP4: il più veloce è Bastianini ? Bagnaia cade alla 9, pilota ok. Ora la battaglia per la pole IL L… - gponedotcom : L'australiano segna il terzo miglior tempo in qualifica. 'Le Sprint race? il cambiamento è inevitabile, sono felice… - motoblogit : MotoGP Austria: prima pole per Enea Bastianini! - infoitsport : MotoGp Austria 2022, qualifiche: Bastianini in pole position -