Manila Nazzaro pronta a tornare in radio e rivela: “Sono stati giorni all’insegna dell’amore” (Di sabato 20 agosto 2022) Manila Nazzaro scrive uno speciale resoconto sulla fine delle vacanze, l’ex gieffina annuncia il ritorno in radio Manila Nazzaro insieme alla sua splendida famiglia si è concessa alcune settimane di vacanze all’insegna dell’amore e del relax. L’ex gieffina negli ultimi mesi è stata una delle concorrenti più amate e seguite all’interno della Casa più spiata d’Italia. La Nazzaro infatti lo scorso settembre ha varcato la porta rossa del noto reality show, il Grande Fratello Vip restando in gara per sei lunghi mesi. L’ex Miss Italia è tornata in televisione ed è stata supportata fin dall’inizio da tantissimi fan, quotidianamente Manila è stata inondata di affetto e messaggi da parte del suo numerosissimo fanclub. Manila ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 agosto 2022)scrive uno speciale resoconto sulla fine delle vacanze, l’ex gieffina annuncia il ritorno ininsieme alla sua splendida famiglia si è concessa alcune settimane di vacanzee del relax. L’ex gieffina negli ultimi mesi è stata una delle concorrenti più amate e seguite all’interno della Casa più spiata d’Italia. Lainfatti lo scorso settembre ha varcato la porta rossa del noto reality show, il Grande Fratello Vip restando in gara per sei lunghi mesi. L’ex Miss Italia è tornata in televisione ed è stata supportata fin dall’inizio da tantissimi fan, quotidianamenteè stata inondata di affetto e messaggi da parte del suo numerosissimo fanclub....

EremitaStefano : @matteosalvinimi #SCEGLIERE,O TUTTI LA DI BENEDERTTRO COME ADRY CIOE MANILA NAZZARO SCEGLIEB LULU SALASSIE CATERINA… - creeestina : Cosa sta spiegando Pierpaolo a Manila Nazzaro e Alfonso Signorini - tsunamidieci : la canzone per Manila nazzaro - AngoloDV : Manila Nazzaro, la sorpresa per l'ex gieffina: la sua reazione (VIDEO) #Manilanazzaro #gfvip #angolodellenotizie… - 361_magazine : -