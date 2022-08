L’Inter batte la Juve nella Supercoppa Italiana – 20 agosto 2005 – VIDEO (Di sabato 20 agosto 2022) Il 20 agosto 2005 una rete di Veron nei supplementari decide al Delle Alpi la Supercoppa Italiana tra Inter e Juve Un derby d’Italia con trofeo in vista. Il 20 agosto 2005, infatti, la Juventus – campione d’Italia – e L’Inter – fresca di quarta Coppa Italia della sua storia – si sfidano al Delle Alpi di Torino con il palio la Supercoppa Italiana. Una sfida in cui i bianconeri sbattono contro il legno colpito da Vieira, mentre i nerazzurri pungono nei supplementari – dopo lo 0-0 dei regolamentari – con un velenoso rasoterra di Veron a battere Chimenti. Il successo, al triplice fischio finale, è delL’Inter. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Il 20una rete di Veron nei supplementari decide al Delle Alpi latra Inter eUn derby d’Italia con trofeo in vista. Il 20, infatti, lantus – campione d’Italia – e– fresca di quarta Coppa Italia della sua storia – si sfidano al Delle Alpi di Torino con il palio la. Una sfida in cui i bianconeri sbattono contro il legno colpito da Vieira, mentre i nerazzurri pungono nei supplementari – dopo lo 0-0 dei regolamentari – con un velenoso rasoterra di Veron are Chimenti. Il successo, al triplice fischio finale, è del. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ...

