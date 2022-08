La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda (Di sabato 20 agosto 2022) Nel Partito democratico sono ipercritici ed esigenti con chiunque sia in odore di Renzismo e di draghismo. Non si sono fatti bastare riallineamenti e mezze abiure per risparmiare ai sospettati l’esclusione dalle liste o la penitenza di candidature impossibili, ma a quanto pare sono molto più indulgenti sui peccati di gioventù degli astri nascenti della sinistra anti-liberista, beccati a bazzicare i bassifondi dell’antisemitismo social. Quindi se il favore al taglio dei parlamentari non è servito a Stefano Ceccanti per essere candidato e il sostegno alla religione del campo largo ha fatto ottenere a Vincenzo Amendola soltanto una candidatura di terza fascia, per conservare il suo seggio sicuro al giovane segretario del Pd della Basilicata, Raffaele La Regina, è stato sufficiente scusarsi per le «parole sbagliate». Del resto aveva solo postato un meme che irrideva chi ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 agosto 2022) Nel Partito democratico sono ipercritici ed esigenti con chiunque sia in odore dismo e di draghismo. Non si sono fatti bastare riallineamenti e mezze abiure per risparmiare ai sospettati l’esclusione dalle liste o la penitenza di candidature impossibili, ma a quanto pare sono molto più indulgenti sui peccati di gioventù degli astri nascenti della sinistra anti-liberista, beccati a bazzicare i bassifondi dell’antisemitismo social. Quindi se il favore al taglio dei parlamentari non è servito a Stefano Ceccanti per essere candidato e il sostegno alla religione del campo largo ha fatto ottenere a Vincenzo Amendola soltanto una candidatura di terza fascia, per conservare il suo seggio sicuro al giovane segretario del Pd della Basilicata, Raffaele La Regina, è stato sufficiente scusarsi per le «parole sbagliate». Del resto aveva solo postato un meme che irrideva chi ...

