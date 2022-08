F1 GP Belgio Spa 2022, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 20 agosto 2022) Tutto pronto per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1, il Gran Premio del Belgio 2022 a Spa-Francorchamps: il sabato in terra belga prima le prove libere 3 e poi le qualifiche, vi proponiamo di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale tv di riferimento. Alle ore 13 di sabato 27 agosto un’ora a disposizione di team e piloti per gli ultimi settaggi sull vetture con le FP3 prima delle qualifiche che scatteranno alle ore 16. La diretta tv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e streaming su Sky Go, differita delle qualifiche in chiaro in replica su TV8. Sportface come di consueto vi propone la diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Tutto pronto per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1, il Gran Premio dela Spa-Francorchamps: ilin terra belga prima le prove libere 3 e poi le, vi proponiamo di seguitotv ee le informazioni sultv di riferimento. Alle ore 13 di27 agosto un’ora a disposizione di team e piloti per gli ultimi settaggi sull vetture con le FP3 prima delleche scatteranno alle ore 16. Latv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) esu Sky Go, differita dellein chiaro in replica su TV8. Sportface come di consueto vi propone la...

FormulaPassion : #F1 | Quanto successo in Austria ha allarmato gli organizzatori della gara del Belgio, che hanno pubblicato sui soc… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: gli orari del #BelgianGP su #Sky e #TV8 - FormulaPassion : #F1: gli orari del #BelgianGP su #Sky e #TV8 - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: #Spa lancia un 'mini' #Tomorrowland nella speranza di mantenere il #BelgianGP in calendario anche nel 2023 https:/… - FormulaPassion : #F1: #Spa lancia un 'mini' #Tomorrowland nella speranza di mantenere il #BelgianGP in calendario anche nel 2023 -