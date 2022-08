Zona_Wrestling : Edge: 'Triple H ama il wrestling come un fan, costruiamo i match di Raw un mese prima' - SpazioWrestling : WWE: Edge è molto felice di avere Triple H a capo del team creativo #Edge #WWE #TripleH -

Spazio Wrestling

Da chi è nata l'idea della stable e com'è il tuo rapporto conal di fuori del ring Poche ...invece pensi degli hater che criticano a priori il loro coinvolgimento Vorrei parlare con te di...... il primo sotto la gestione creativa diH . Ciò che inizia con il primo match che vede ... Il ritorno dicosta caro al Judgement Day Grande opener per WWE Summerslam che continua con la sfida ... WWE: Edge è molto felice di avere Triple H a capo del team creativo Edge made his triumphant return to WWE at SummerSlam, the first time he had been back since being attacked and betrayed by Judgement Day. The group he created turned on him and recruited Finn Balor, ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...