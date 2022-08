Bonus Trasporti 2022 anche per minorenni: requisiti, importi e come richiederlo (Di sabato 20 agosto 2022) Bonus Trasporti 2022. C’è un contributo, ora, riservato ai minorenni per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici, riconosciuto fino ad un importo massimo di 60 euro a beneficiario e che può essere richiesto anche per studenti e studentesse che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Cerchiamo di capire meglio come funziona! Il Bonus Trasporti 2022: come funziona Il Bonus Trasporti riservato ai minorenni fiscalmente a carico deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2022 accedendo al portale BonusTrasporti.lavoro.gov.it previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Una volta fatto l’accesso alla piattaforma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022). C’è un contributo, ora, riservato aiper l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici, riconosciuto fino ad un importo massimo di 60 euro a beneficiario e che può essere richiestoper studenti e studentesse che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Cerchiamo di capire megliofunziona! Ilfunziona Ilriservato aifiscalmente a carico deve essere richiesto entro il 31 dicembreaccedendo al portale.lavoro.gov.it previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Una volta fatto l’accesso alla piattaforma ...

CorriereCitta : Bonus Trasporti 2022 anche per minorenni: requisiti, importi e come richiederlo - Giusepp86310568 : #Meloni e #Letta si accusano di screditare l'italia all'estero. Ma con le proposte che fanno in campagna elettorale… - lamescolanza : Fino a 60 euro mensili per abbonamenti mensili o annuali per i trasporti pubblici La misura introdotta nel Decret… - vrottn : @pdnetwork 'La nostra proposta è semplice: rendere gratuiti i libri scolastici e i trasporti per le famiglie a redd… - wam_the : Tutti i bonus per i trasporti nazionali e regionali (2022) -