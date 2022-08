Zarco in testa nelle libere in Austria, Ducati super (Di venerdì 19 agosto 2022) SPIELBERG (Austria) (ITALPRESS) – E' un trionfo Ducati nelle prime prove libere del venerdì della MotoGP in Austria. Sul circuito Austriaco la casa italiana piazza sette piloti ai primi otto posti dominando letteralmente la pista di Spielberg. Il francese Johann Zarco fa segnare il miglior tempo nelle FP2 precedendo di 24 millesimi l'australiano Jack Miller e di 29 millesimi Jorge Martin. Al quarto posto il francese Fabio Quartararo (+0.040) della Yamaha, iridato in carica e in testa alla classifica, unico rimasto a contrastare le Ducati. Quinto posto per Pecco Bagnaia, che, dopo il 16° posto della mattina, si è riscattato finendo a 160 millesimi da Zarco. Sesto un bravissimo Luca Marini, sempre su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) SPIELBERG () (ITALPRESS) – E' un trionfoprime provedel venerdì della MotoGP in. Sul circuitoco la casa italiana piazza sette piloti ai primi otto posti dominando letteralmente la pista di Spielberg. Il francese Johannfa segnare il miglior tempoFP2 precedendo di 24 millesimi l'australiano Jack Miller e di 29 millesimi Jorge Martin. Al quarto posto il francese Fabio Quartararo (+0.040) della Yamaha, iridato in carica e inalla classifica, unico rimasto a contrastare le. Quinto posto per Pecco Bagnaia, che, dopo il 16° posto della mattina, si è riscattato finendo a 160 millesimi da. Sesto un bravissimo Luca Marini, sempre su ...

