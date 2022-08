Vuelta a España 2022, startlist cronometro di oggi: pettorali, orari, quando parte Nibali, dove vederla in tv (Di venerdì 19 agosto 2022) oggi venerdì 19 agosto incomincia la Vuelta di Spagna 2022. Ad aprire le danze della terza grande corsa a tappe della stagione sarà una cronometro a squadre di 23,3 km su un percorso completamente pianeggiante, con partenza e arrivo a Utrecht. L’evento iberico scatterà dunque dall’Olanda e la prova contro il tempo scremerà la classifica, generando i primi distacchi tra i pretendenti alla maglia rossa. Lo sloveno Primoz Roglic è pronto a sfidare l’ecuadoriano Richard Carapaz, l’australiano Jai Hindley, il belga Remco Evenepoel, il colombiano Miguel Angel Lopez e la nutrita pattuglia spagnola. In gara ci sarà anche Vincenzo Nibali, all’ultima apparizione della carriera alla Vuelta. Lo Squalo indosserà la casacca dell’Astana e proverà a lasciare il segno. Il siciliano, ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)venerdì 19 agosto incomincia ladi Spagna. Ad aprire le danze della terza grande corsa a tappe della stagione sarà unaa squadre di 23,3 km su un percorso completamente pianeggiante, connza e arrivo a Utrecht. L’evento iberico scatterà dunque dall’Olanda e la prova contro il tempo scremerà la classifica, generando i primi distacchi tra i pretendenti alla maglia rossa. Lo sloveno Primoz Roglic è pronto a sfidare l’ecuadoriano Richard Carapaz, l’australiano Jai Hindley, il belga Remco Evenepoel, il colombiano Miguel Angel Lopez e la nutrita pattuglia spagnola. In gara ci sarà anche Vincenzo, all’ultima apparizione della carriera alla. Lo Squalo indosserà la casacca dell’Astana e proverà a lasciare il segno. Il siciliano, ...

OA_Sport : Comincia oggi la Vuelta a Espana, e la cronosquadre è già un invito a nozze per Primoz Roglic - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a squadre a Utrecht Roglic può guadagnare su Evenepo… - infoitsport : Vuelta a España 2022, Nairo Quintana rinuncia: 'Vogliamo difendermi dalle accuse per la positività al Tramadol' - infoitsport : Favoriti Maglia Verde Vuelta a España 2022: Tim Merlier sfida gli uomini di classifica - SpazioCiclismo : Favoriti Maglia Verde Vuelta a España 2022: Tim Merlier sfida gli uomini di classifica -