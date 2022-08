Vittorio Brumotti, l’aggressione è brutale: ecco in che condizioni si trova (Di venerdì 19 agosto 2022) Vittorio Brumotti e l’aggressione subita brutale: ecco quali sono le sue condizioni, tutti i dettagli della vicenda Con la sua bici ha conquistato l’attenzione di molti italiani che seguono i suoi servizi all’interno del tg satirico Striscia la notizia: stiamo parlando proprio di lui, Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e campione di bike trial. Nel programma è stato sempre riconosciuto come 100% Brumotti, occupandosi di servizi su traffici illeciti e prechi edilizi. Purtroppo, però, l’uomo ha subito un aggressione senza precedenti che ha documentato sui suoi social. curiosità (foto web)A soli undici anni comincia a praticare bike trail, entrando dieci volti ai Guiness dei Primati grazie a notevoli imprese ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 agosto 2022)subitaquali sono le sue, tutti i dettagli della vicenda Con la sua bici ha conquistato l’attenzione di molti italiani che seguono i suoi servizi all’interno del tg satirico Striscia la notizia: stiamo parlando proprio di lui,, conduttore televisivo e campione di bike trial. Nel programma è stato sempre riconosciuto come 100%, occupandosi di servizi su traffici illeciti e prechi edilizi. Purtroppo, però, l’uomo ha subito un aggressione senza precedenti che ha documentato sui suoi social. curiosità (foto web)A soli undici anni comincia a praticare bike trail, entrando dieci volti ai Guiness dei Primati grazie a notevoli imprese ...

