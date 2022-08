Tuchel - Conte, squalificato solo il tedesco: multa all'italiano (Di venerdì 19 agosto 2022) LONDRA (Inghilterra) - Tuchel squalificato, Conte no. Questa la decisione della Football Association dopo il momento di tensione tra i due tecnici a Stamford Bridge , al triplice fischio della partita ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022) LONDRA (Inghilterra) -no. Questa la decisione della Football Association dopo il momento di tensione tra i due tecnici a Stamford Bridge , al triplice fischio della partita ...

