Tennis: Atp Cincinnati, Sinner fuori agli ottavi di finale contro Auger-Aliassime (Di venerdì 19 agosto 2022) Cincinnati, 19 ago. -(Adnkronos) - Jannik Sinner spreca due match point nel 12° game del secondo set ed esce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.280.880 dollari). L'altoatesino, numero 12 del mondo e 10 del seeding, cede al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-1), 6-1 in due ore e 28 minuti.

