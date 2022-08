Serie B1, Lorenza Russo approda all’Olimpia Volley (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSchiacciatrice e figlia d’arte, la ragazza di Meta di Sorrento conosce benissimo la categoria. Non c’è sosta sul piano delle presentazioni per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino, ormai prossima al raduno pre campionato, che oggi è felice di introdurre nella propria famiglia Lorenza Russo. Schiacciatrice, classe 1998, l’atleta originaria di Meta di Sorrento farà dunque parte della batteria di “attacco” a disposizione di coach Francesco Eliseo. Atleta di spessore, Lorenza Russo è figlia d’arte. La mamma Marilù Cilento ha calcato i campi di Serie A e il papà, il prof Luigi Russo, è il guru della pallavolo maschile in Campania. In passato Lorenza ha vestito le casacche di Arzano in C, Palmi in B1, Nemesi Castellammare, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSchiacciatrice e figlia d’arte, la ragazza di Meta di Sorrento conosce benissimo la categoria. Non c’è sosta sul piano delle presentazioni per l’OlimpiaSan Salvatore Telesino, ormai prossima al raduno pre campionato, che oggi è felice di introdurre nella propria famiglia. Schiacciatrice, classe 1998, l’atleta originaria di Meta di Sorrento farà dunque parte della batteria di “attacco” a disposizione di coach Francesco Eliseo. Atleta di spessore,è figlia d’arte. La mamma Marilù Cilento ha calcato i campi diA e il papà, il prof Luigi, è il guru della pallavolo maschile in Campania. In passatoha vestito le casacche di Arzano in C, Palmi in B1, Nemesi Castellammare, ...

