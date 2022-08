Sampdoria, un centrocampista del Tottenham nel mirino: i dettagli (Di venerdì 19 agosto 2022) La Sampdoria fa sul serio per dare in mano a Giampaolo una squadra che possa seguire il suo credo calcistico. Dopo la sconfitta per 2-0 subita dall’Atalanta a Marassi, c’è l’impressione che si debba cercare un nuovo innesto a centrocampo. Giampaolo avrebbe bisogno di una mezz’ala che sappia interpretare le sue idee di gioco e che abbia qualità e fantasia. L’intenzione di questi giorni era quella di puntare su Praet. Anche il Toro punta forte sul belga e potrebbe partire la guerra tra ex. FOTO: Getty – Winks-Tottenham-Sampdoria Tuttavia, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i blucerchiati avrebbero virato verso altre opzioni. Winks è il nome più caldo del momento secondo l’esperto di mercato. Per la Samp sarebbe un vero e proprio colpaccio. L’inglese classe ’96 non rientra più nei piani del Tottenham. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Lafa sul serio per dare in mano a Giampaolo una squadra che possa seguire il suo credo calcistico. Dopo la sconfitta per 2-0 subita dall’Atalanta a Marassi, c’è l’impressione che si debba cercare un nuovo innesto a centrocampo. Giampaolo avrebbe bisogno di una mezz’ala che sappia interpretare le sue idee di gioco e che abbia qualità e fantasia. L’intenzione di questi giorni era quella di puntare su Praet. Anche il Toro punta forte sul belga e potrebbe partire la guerra tra ex. FOTO: Getty – Winks-Tuttavia, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i blucerchiati avrebbero virato verso altre opzioni. Winks è il nome più caldo del momento secondo l’esperto di mercato. Per la Samp sarebbe un vero e proprio colpaccio. L’inglese classe ’96 non rientra più nei piani del. ...

MARCO196913 : RT @NicoSchira: Il #Catania prende in prestito dalla #Sampdoria il giovane centrocampista Mattia #Vitale (classe 2004). #calciomercato - FootballReprt : RT @NicoSchira: Il #Catania prende in prestito dalla #Sampdoria il giovane centrocampista Mattia #Vitale (classe 2004). #calciomercato - MrdutchF : RT @NicoSchira: Il #Catania prende in prestito dalla #Sampdoria il giovane centrocampista Mattia #Vitale (classe 2004). #calciomercato - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Il #Catania prende in prestito dalla #Sampdoria il giovane centrocampista Mattia #Vitale (classe 2004). #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Il #Catania prende in prestito dalla #Sampdoria il giovane centrocampista Mattia #Vitale (classe 2004). #calciomercato -