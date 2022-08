Omofobia a Sperlonga: due ragazze aggredite per essersi baciate (Di venerdì 19 agosto 2022) Siamo il paese i cui parlamentari hanno votato contro la legge Zan. A Sperlonga, località del litorale Pontino, due ragazze sarebbero state aggredite dopo essersi scambiate un bacio. Il fatto è ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) Siamo il paese i cui parlamentari hanno votato contro la legge Zan. A, località del litorale Pontino, duesarebbero statedoposcambiate un bacio. Il fatto è ...

A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! - Aggressione omofoba a Sperlonga: aggredite la sera di Ferragosto. Zingaretti: "Noi in prima linea contro l'omofobia"