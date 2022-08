“Non mi drogo”. La storica attrice italiana torna sulla scena e spiega tutto: come sta oggi (Di venerdì 19 agosto 2022) Essendo estremamente riservata, era da tantissimo tempo che non aggiornava il pubblico, anche perché non è tenuta a farlo naturalmente, a proposito della sua situazione famigliare. Durante un’intervista rilasciata in questi giorni a oggi, Giovanna Mezzogiorno ha rivelato di essersi separata dal padre dei suoi due figli gemelli Leone e Zeno (2011), Alessio Fugolo. Gli eredi dell’attrice sono nati settimini, da lì lei si è dedicata solo alla loro serenità. Difatti, a partire dal suo primo anno nelle vesti di super mamma, si è vista sempre di meno sul grande schermo. Un colpo di scena che non tutti si sarebbero aspettati, Giovanna Mezzogiorno ed il macchinista Alessio Fugolo si erano conosciuti nel loro mondo, quello della cinepresa, e sono poi convolati a nozze nel 2009. Poi, due anni dopo, l’arrivo dei figli che lei protegge da ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 19 agosto 2022) Essendo estremamente riservata, era da tantissimo tempo che non aggiornava il pubblico, anche perché non è tenuta a farlo naturalmente, a proposito della sua situazione famigliare. Durante un’intervista rilasciata in questi giorni a, Giovanna Mezzogiorno ha rivelato di essersi separata dal padre dei suoi due figli gemelli Leone e Zeno (2011), Alessio Fugolo. Gli eredi dell’sono nati settimini, da lì lei si è dedicata solo alla loro serenità. Difatti, a partire dal suo primo anno nelle vesti di super mamma, si è vista sempre di meno sul grande schermo. Un colpo diche non tutti si sarebbero aspettati, Giovanna Mezzogiorno ed il macchinista Alessio Fugolo si erano conosciuti nel loro mondo, quello della cinepresa, e sono poi convolati a nozze nel 2009. Poi, due anni dopo, l’arrivo dei figli che lei protegge da ...

EleuteriaTheory : Io mi drogo. Mi drogo di cibo che non posso mangiare perché poi sto male. Esiste una pillola che ti fa cagare tutt… - RI_news3 : Il festino della “banda della farina” (coca) travolge la paladina della Nato, Sanna Marin: “Non mi drogo”: - Schalflj : RT @SecolodItalia1: Un party inguaia Sanna Marin. La premier finlandese: “Non mi drogo, il video non doveva uscire” - MarcoCata69 : RT @SecolodItalia1: Un party inguaia Sanna Marin. La premier finlandese: “Non mi drogo, il video non doveva uscire” - IM_ASR_1927 : @Doriana38380207 Bevo poco e non mi drogo?? -