Manchester City | Guardiola | «Bernardo Silva via? Lui sa come la penso»

(Di venerdì 19 agosto 2022) Intervenuto in conferenza stampa Pepha parlato del possibile addio aldi: le parole dell’allenatore spagnolo POSSIBILE ADDIO – «è un nostro calciatore e lui sa qual è la nostra volontàclub, cosìconosce la miaallenatore e quella dei suoi compagni di squadra. Cosa succederà non lo so, l’ho detto molte volte”. E a tal proposito, in merito al mercato del, ha risposto: “Se lo considero terminato? Apparentemente sì, ma se dovesse esserci qualche problema inaspettato forse…» L'articolo proviene da Calcio News 24.

City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - sportli26181512 : Né Barcellona, né PSG. Guardiola blinda Bernardo Silva: 'Voglio che resti qui' VIDEO: Corteggiato da PSG e Barcello… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Manchester City, Guardiola: “Mercato? Apparentemente chiuso. Bernardo Silva…” - Mediagol : Manchester City, Guardiola: “Mercato? Apparentemente chiuso. Bernardo Silva…” - IivannVk : @Pruckute18 casemiro se va al Manchester City asegurado -

Calcio d'Angolo

Ma c'è di più: l'expercepisce la fiducia del tecnico Arteta e a differenza di quanto fatto con i Citizens , sembra essere maturato anche dal punto di vista tattico e comportamentale. ...... oltre aUnited e West Ham, c'è anche l' Everton di Frank Lampard . Vero, il calendario ... castigato 1 - 0 alGround. Per il Nottingham è il primo squillo dopo la sconfitta incassata ... Newcastle - Manchester City: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 21/08/2022 - Calcio d'Angolo Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...