LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Ducati e Bagnaia ci credono! Si parte con le prove libere (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La presentazione del weekend – La classifica del Mondiale MotoGP 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring si torna in azione in vista di una tappa di grande importanza per l’intera stagione, con Fabio Quartararo che deve difendersi dall’attacco dei rivali dopo due uscite da dimenticare. Il venerdì sulla pista incastonata nei monti della Stiria prenderà il via alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 14.10, andando a completare 90 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La presentazione del weekend – La classifica del MondialeBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato del Red Bull Ring si torna in azione in vista di una tappa di grande importanza per l’intera stagione, con Fabio Quartararo che deve difendersi dall’attacco dei rivali dopo due uscite da dimenticare. Il venerdì sulla pista incastonata nei monti della Stiria prenderà il via alle ore 9.55 con la prima sessione di, mentre la seconda scatterà alle ore 14.10, andando a completare 90 ...

