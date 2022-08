LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: nulla da fare per Fantini e Rosa nel doppio femminile. Tocca a Craciun e Santini (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Anche in questa gara l’Armenia non si è presentata al via. Passaggio dopo un quarto di gara dei 1000 metri della Canoa doppio maschile che vede avanti l’Italia di Craciun e Santini. 14:44 Tre minuti al via di questa nuova appassionante finale. Italia (Craciun-Santini) della Canoa doppio maschile che sfida Armenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Germania, Polonia, Moldavia e Ucraina. 14:37 Dieci minuti di pausa, poi sarà tempo di finale dei 1000 metri della Canoa doppio maschile. Per l’Italia in acqua Nicolae Craciun e Daniele Santini. A tra poco. 14:35 Dominio dell’Ungheria, che resiste al primo posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 Anche in questa gara l’Armenia non si è presentata al via. Passaggio dopo un quarto di gara dei 1000 metri dellamaschile che vede avanti l’Italia di. 14:44 Tre minuti al via di questa nuova appassionante finale. Italia () dellamaschile che sfida Armenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Germania, Polonia, Moldavia e Ucraina. 14:37 Dieci minuti di pausa, poi sarà tempo di finale dei 1000 metri dellamaschile. Per l’Italia in acqua Nicolaee Daniele. A tra poco. 14:35 Dominio dell’Ungheria, che resiste al primo posto ...

