LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: i fratelli Burgo volano in finale nel K1 1000 maschile e femminile! Carlo Tacchini in finale nel C1 500! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:31 La seconda semifinale va al bulgaro Kodinov Angel (1:49.416), in finale con lui vanno Pavlo Altukhov (1:50.159) e Aleksandre Tsivtsivadze (1:51.953). 11:28 Carlo Tacchini VINCE E VOLA IN finale! Gara stupenda dell’azzurro che con 1:48.499 taglia il traguardo per primo e si andrà a giocare le medaglie. Seconda e terza posizione per Pablo Martinez e Aleksander Kitewski. 11:26 Tacchini in terza posizione ai 250m, bisogna resistere! 11:25 PARTITI! 11:22 Questa la startlist della prima semifinale del C1 500 maschile: Stefanos Dimopoulos (GRE) Balasz Kiss (HUN) Carlo Tacchini ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:31 La seconda semiva al bulgaro Kodinov Angel (1:49.416), incon lui vanno Pavlo Altukhov (1:50.159) e Aleksandre Tsivtsivadze (1:51.953). 11:28VINCE E VOLA IN! Gara stupenda dell’azzurro che con 1:48.499 taglia il traguardo per primo e si andrà a giocare le medaglie. Seconda e terza posizione per Pablo Martinez e Aleksander Kitewski. 11:26in terza posizione ai 250m, bisogna resistere! 11:25 PARTITI! 11:22 Questa la startlist della prima semidel C1 500: Stefanos Dimopoulos (GRE) Balasz Kiss (HUN)...

