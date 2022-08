Litiga con l’amica in vacanza e la uccide: arrestato 30enne (Di venerdì 19 agosto 2022) Croazia. Era in vacanza al mare con l’amica, e l’ha uccisa. Un fatto atroce, che ha getto un enorme sconforto su tutto il Paese una volta appresa la notizia. L’omicidio è andato in scena nella giornata di ieri, in mattinata, a Umago, in Croazia (vicino al confine con la Slovenia e a pochissimi chilometri da Trieste). Si tratta di una delle località più belle della costiera adriatica, diventata però teatro di un orrore inaspettato. Efferato omicidio in Croazia Sono ancora molto frammentarie le notizie che giungono dall’estero, al momento però alcuni elementi sono certi: il 30enne, originario di Milano, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una sua amica a Umago in Croazia, nella mattina di ieri giovedì 18 agosto, durante le loro vacanze al mare. A seguito dei primi accertamenti, sembra che l’omicidio sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Croazia. Era inal mare con, e l’ha uccisa. Un fatto atroce, che ha getto un enorme sconforto su tutto il Paese una volta appresa la notizia. L’omicidio è andato in scena nella giornata di ieri, in mattinata, a Umago, in Croazia (vicino al confine con la Slovenia e a pochissimi chilometri da Trieste). Si tratta di una delle località più belle della costiera adriatica, diventata però teatro di un orrore inaspettato. Efferato omicidio in Croazia Sono ancora molto frammentarie le notizie che giungono dall’estero, al momento però alcuni elementi sono certi: il, originario di Milano, è statocon l’accusa di aver ucciso una sua amica a Umago in Croazia, nella mattina di ieri giovedì 18 agosto, durante le loro vacanze al mare. A seguito dei primi accertamenti, sembra che l’omicidio sia ...

CorriereCitta : Litiga con l’amica in vacanza e la uccide: arrestato 30enne - F0URTIMESF0UR : mia madre se non litiga con me non è felice - soloperle : Sorelle giocano a machiavelli facendo le vrenzole fratello cerca caricatore altro fratello e fidanzata provano a st… - infoitsport : Atalanta, il solito Gasperini litiga anche con Malinovskyi - LPincia : RT @GianniJ08: Su Twitter si litiga per ogni cosa Per un piatto di spaghetti con le vongole.. Per il calcio.. Per il tempo.. Per la poli… -