“In Onda”, Calenda punta il dito contro i giornalisti: scontro in diretta (Di venerdì 19 agosto 2022) È stato un fiume in piena Carlo Calenda. Ospite ad «In Onda», il leader di Azione ha attaccato i giornalisti presenti in studio, Luca Telese, Marianna Aprile e Marcello Sorgi in collegamento. L’ex ministro ha accusato la categoria di aver polarizzato lo scontro politico tra centrodestra e centrosinistra. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Putin, l’annuncio poco fa: 16mila euro a queste persone, svelato il motivo A Carlo Calenda ha replicato subito Luca Telese: «Non può dire una cosa del genere, devo difendere la mia categoria». Sulla stessa lunghezza d’Onda anche la Aprile, ma soprattutto Sorgi che in collegamento ha dichiarato: «Non può dire che la colpa è dei giornalisti, non stanno così le cose». (continua a leggere dopo le foto) “Il ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022) È stato un fiume in piena Carlo. Ospite ad «In», il leader di Azione ha attaccato ipresenti in studio, Luca Telese, Marianna Aprile e Marcello Sorgi in collegamento. L’ex ministro ha accusato la categoria di aver polarizzato lo spolitico tra centrodestra e centrosinistra. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Putin, l’annuncio poco fa: 16mila euro a queste persone, svelato il motivo A Carloha replicato subito Luca Telese: «Non può dire una cosa del genere, devo difendere la mia categoria». Sulla stessa lunghezza d’anche la Aprile, ma soprattutto Sorgi che in collegamento ha dichiarato: «Non può dire che la colpa è dei, non stanno così le cose». (continua a leggere dopo le foto) “Il ...

La7tv : #inonda La critica di Calenda alla proposta di Salvini sulle pensioni - La7tv : #inonda Calenda: 'Le consulenze saudite di Renzi? Abbiamo tolto l'argomento dal tavolo' - FemiaMirella : @vecchiotrombone @ItaliaRecord @chiccotesta L ha spiegato ieri sera Calenda nella trasmissione in onda. - Anna64077341 : @CarloCalenda Ieri sera In Onda vergognoso da parte dei tre giornalisti che interrompevano sempre Calenda !Complime… - MariellaLoi : RT @tempoweb: 'Ecco cosa ha fatto per me' #calenda svela il vero motivo dell'alleanza con #renzi #18agosto #iltempoquotidiano #inonda http… -