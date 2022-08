Ilicic al passo d’addio | ma per la partenza serve la risoluzione del contratto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 agosto 2022) Bergamo. “Non mi vogliono più”, aveva risposto Josipad alcuni tifosi che a Clusone gli gridavano di restare ancora a Bergamo. Lo sloveno ha soltanto un anno dirimasto, ma per lui in squadra non c’è posto. Non solo per le decisioni della dirigenza e del tecnico, ma anche per una questione di liste: l’arrivo di Lookman ha occupato il 17° posto, l’ultimo libero, per i giocatori non cresciuti nei vivai italiani, per i quali ci sono ancora 3 slot liberi. “è un giocatore che può essere sul mercato”, ha affermato Gasperini dopo la seconda amichevole nel ritiro. “Ho parlato con lui, forse è arrivato il momento giusto per prendere strade diverse” aveva invece detto Luca Percassi, che già a fine giugno aveva anticipato come lo sloveno avesse un anno rimasto più un’opzione per un altro, ma a favore della società. “Il ...