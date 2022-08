Il “nesting party” di questa mamma per sua figlia incinta è diventato virale su Facebook

(Di venerdì 19 agosto 2022) La gravidanza è un periodo molto intenso e prepararsi a diventare genitore, magari anche per la prima volta, può essere una sfida altrettanto ardua. Tante sono, infatti, le emozioni che si affrontano in quei nove mesi e sicuramente, fra queste, molte sono le preoccupazioni che frullano in testa alle persone. Storie Neogenitori e critiche, le frasi (che feriscono) da evitare sempre e comunque Allattare troppo. O troppo poco. Fare cosleeping. Oppure meglio di no. Tornare al lavoro dopo il parto? Ma chi te lo fa fare? Critiche e consigli n... Una donna di nome Tany Ebony ha avuto un’idea geniale per fare affrontare al meglio questo avvenimento alla: ha organizzato una festa in cui amici e familiari si sono riuniti, per aiutare a preparare tutto l’occorrente pratico ...

Una donna di nome Tany Ebony ha organizzato per sua figlia incinta un 'nesting party'. Il post Facebook della festa è diventato virale.Experts have warned that seagulls are more aggressive than usual this nesting season. In a nutshell . Large numbers of nuisance gulls have sparked a surge in demand at pest contro ...