Genoa, Blessin frena gli entusiasmi: «La strada per la A è lunga. Stiamo sul pezzo» (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha parlato nella conferenza stampa pre Benevento: il tedesco alza la guardia in vista del debutto a Marassi Le parole dell’allenatore del Genoa Blessin in conferenza: ATTENZIONE – «Va bene l’entusiasmo per aver vinto in Coppa Italia e alla prima in campionato ma la strada per noi è ancora lunga e bisogna restare sempre sul pezzo. Non vedo l’ora di ritrovare i nostri tifosi allo stadio domani». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico delAlexanderha parlato nella conferenza stampa pre Benevento: il tedesco alza la guardia in vista del debutto a Marassi Le parole dell’allenatore delin conferenza: ATTENZIONE – «Va bene l’entusiasmo per aver vinto in Coppa Italia e alla prima in campionato ma laper noi è ancorae bisogna restare sempre sul. Non vedo l’ora di ritrovare i nostri tifosi allo stadio domani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

