Fiumicino, all'aeroporto spunta il cane robot (Di venerdì 19 agosto 2022) Spot, il robot quadrupede di Boston Dynamics, sbarca a Fiumicino. Nella nuova area d'imbarco A ha dato dimostrazione delle numerose attività operative che riesce a svolgere. Sviluppato da Boston Dynamics, Spot è in grado di muoversi con agilità, consentendo di automatizzare l'ispezione e l'acquisizione di dati in modo sicuro e preciso. Grazie agli algoritmi di Intelligenza Artificiale e al software sviluppato da Reply, principale partner a livello europeo di Boston Dynamics, Spot è facilmente impiegabile in una grande varietà di situazioni: dall'analisi di materiali pericolosi, all'ispezione di bagagli sospetti, fino all'identificazione di situazioni a rischio, riducendo i rischi per gli operatori umani e fornendo un servizio sempre migliore agli utenti dello scalo aeroportuale. L'impiego di Spot, segnalano da ADR, "è un ulteriore passo nella direzione ...

