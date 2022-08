Festa dell'Unità, vietati comizi e bandiere: Pd sotto choc (Di venerdì 19 agosto 2022) La Festa dell'Unità senza politica. L'evento simbolo del Partito democratico nella rossa Bologna non rispetta la par condicio e pertanto non potrà ospitare dibattiti. Non solo: non potranno neanche essere mostrate le bandiere del Pd. È un colpo durissimo quello inferto al partito di Enrico Letta in seguito alla battaglia ingaggiata dal parlamentare emiliano di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che ha depositato un esposto contro la Festa Pd. L'evento infatti è previsto in un'area comunale che in piena campagna elettorale, naturalmente, non può essere teatro di maniFestazioni elettorali. L'unico big nazionale che potrà venire a Bologna a fare campagna elettorale dal palco sarà infatti Enrico Letta. Il segretario parteciperà all'inaugurazione del 25 agosto, nelle ultime ore ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) Lasenza politica. L'evento simbolo del Partito democratico nella rossa Bologna non rispetta la par condicio e pertanto non potrà ospitare dibattiti. Non solo: non potranno neanche essere mostrate ledel Pd. È un colpo durissimo quello inferto al partito di Enrico Letta in seguito alla battaglia ingaggiata dal parlamentare emiliano di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che ha depositato un esposto contro laPd. L'evento infatti è previsto in un'area comunale che in piena campagna elettorale, naturalmente, non può essere teatro di manizioni elettorali. L'unico big nazionale che potrà venire a Bologna a fare campagna elettorale dal palco sarà infatti Enrico Letta. Il segretario parteciperà all'inaugurazione del 25 agosto, nelle ultime ore ...

